В Самарской области погиб пассажир съехавшего в кювет Daewoo

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 ноября, в Шенталинском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области