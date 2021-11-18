Фирму из Самарской области обязали вернуть муниципалитету купленную землю

В Самарской области ЗАО "Заря Поволжья" обязали вернуть ранее купленные земли Безенчукскому району. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Безенчукского района заключил с ЗАО "Заря Поволжья" договор купли-продажи земельного участка сельхозназначения площадью более 310 тыс. кв. м.

Позже прокуратура выяснила, что на части участка расположены объекты водного, лесного фондов, а также объект федеральной собственности. А это мешало целевому использованию участка.

В результате арбитражный суд признал сделку ничтожной и обязал "Зарю Поволжья" вернуть землю. 16 ноября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.