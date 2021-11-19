16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Воспитанник самарского баскетбола стал ассистентом главного тренера сборной России БК "Самара" проиграл в Барнауле Баскетболисты "Самары" обошли "Новосибирск" - 96:83 БК "Самара" обыграл "Уфимца" БК "Самара" проиграл ЦСКА-2

Баскетбол Спорт

Воспитанник самарского баскетбола стал ассистентом главного тренера сборной России

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ассистентом нового главного тренера сборной России стал представитель БК "Самара" Александр Полинкевич, сообщает sport-express.ru.

Воспитанник самарского баскетбола выступал за юношескую и молодежную команды саратовского "Автодора".

С 20 лет Полинкевич стал тренировать первую команду БК "Самара". За это время он успел поработать с Сергеем Зозулиным, Милошем Павичевичем и Игорем Грачевым.

Приглашение 29-летнего специалиста в национальную сборную подтвердил председатель тренерского штаба БК "Самара" Борис Соколовский: "Действительно, Саша получил приглашение в штаб Зорана Лукича. Это большое событие для молодого тренера и нашего клуба. Думаю, что все наше баскетбольное сообщество радо этому назначению. Полинкевич глубоко разбирается в баскетболе, очень трудолюбивый парень, у которого горят глаза. Именно таких специалистов надо подтягивать к национальной сборной, чтобы они перенимали опыт Зорана".

Свои первые матчи под руководством нового тренерского штаба сборная России проведет на следующей неделе в Санкт-Петербурге. 

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5