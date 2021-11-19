Воспитанник самарского баскетбола стал ассистентом главного тренера сборной России

Ассистентом нового главного тренера сборной России стал представитель БК "Самара" Александр Полинкевич, сообщает sport-express.ru.

Воспитанник самарского баскетбола выступал за юношескую и молодежную команды саратовского "Автодора".

С 20 лет Полинкевич стал тренировать первую команду БК "Самара". За это время он успел поработать с Сергеем Зозулиным, Милошем Павичевичем и Игорем Грачевым.

Приглашение 29-летнего специалиста в национальную сборную подтвердил председатель тренерского штаба БК "Самара" Борис Соколовский: "Действительно, Саша получил приглашение в штаб Зорана Лукича. Это большое событие для молодого тренера и нашего клуба. Думаю, что все наше баскетбольное сообщество радо этому назначению. Полинкевич глубоко разбирается в баскетболе, очень трудолюбивый парень, у которого горят глаза. Именно таких специалистов надо подтягивать к национальной сборной, чтобы они перенимали опыт Зорана".

Свои первые матчи под руководством нового тренерского штаба сборная России проведет на следующей неделе в Санкт-Петербурге.