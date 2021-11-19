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ДТП Происшествия

В Самарской области погибла начинающая автомобилистка, врезавшаяся в грузовик

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 ноября, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 21:05 35-летняя женщина, стаж вождения которой составляет меньше года, ехала на ВАЗ-21150 со стороны с. Подбельск в направлении с. Савруха. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком УРАЛ-442022 под управлением 34-летнего мужчины.

Автомобилистка погибла на месте.

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