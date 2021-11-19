В Самарской области погибла начинающая автомобилистка, врезавшаяся в грузовик

В четверг, 18 ноября, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 21:05 35-летняя женщина, стаж вождения которой составляет меньше года, ехала на ВАЗ-21150 со стороны с. Подбельск в направлении с. Савруха. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком УРАЛ-442022 под управлением 34-летнего мужчины.
Автомобилистка погибла на месте.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...