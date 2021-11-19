В Самарской области погибла начинающая автомобилистка, врезавшаяся в грузовик

В четверг, 18 ноября, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:05 35-летняя женщина, стаж вождения которой составляет меньше года, ехала на ВАЗ-21150 со стороны с. Подбельск в направлении с. Савруха. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком УРАЛ-442022 под управлением 34-летнего мужчины.

Автомобилистка погибла на месте.