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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызранский НПЗ: в числе лучших среди социально ответственных

СЫЗРАНЬ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном этапе ежегодного конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", проводимом Министерством труда и социальной защиты РФ, в этом году приняли участие 24 предприятия Самарской области. Призером сразу в трех номинациях стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть").

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Квалифицированные сотрудники — успешное предприятие

Принципы ESG, принципы устойчивого развития коммерческой деятельности, основывающаяся на высокой социальной ответственности и качестве корпоративного управления, на которых строится работа НК "Роснефть", разделяют все ее дочерние предприятия, в том числе и Сызранский НПЗ.

Сызранский НПЗ — неоднократный призер и победитель не только регионального, но и федерального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Одна из трех номинаций, в которых было отмечено предприятие в этом году, — "За создание и развитие рабочих мест". Жюри оценило не только высокую эффективность кадровых программ, но и комплексную работу по поддержке членов семей сотрудников. На заводе работает более трех тысяч человек, в числе которых не только сложившиеся профессионалы, но все больше и молодых специалистов. Только в прошлом году на предприятие пришли более 130 молодых специалистов и работников. Сегодня каждый третий заводчанин моложе 35 лет.

Для нефтяников созданы максимально комфортные и благоприятные условия труда, организован процесс повышения квалификации. Ежегодные затраты на обучение и подготовку кадров составляют порядка 13 млн рублей.

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "СНПЗ" Денис Рогов считает, что развитию предприятия способствуют не только новые технологии и современное оборудование, но и высококвалифицированные и мотивированные сотрудники.

"Мы гордимся тем, что Сызранский НПЗ входит в число самых надежных и социально ориентированных работодателей Самарской области. Призовые места в трех номинациях регионального этапа престижного всероссийского конкурса подтверждают правильность нашей корпоративной политики", — отметил Денис Рогов.

Инициативная молодежь

Важный элемент кадровой политики — работа с молодежью. Для быстрого вхождения в профессию на СНПЗ действует специальная программа: наставничество, социальные бонусы, включение в кадровый резерв. Вчерашние выпускники активно участвуют в конкурсах профмастерства и научных конференциях, привлекаются к реализации перспективных проектов. Молодой специалист завода Алексей Егоров в 2020 г. успешно защитил свой проект в финале научно-технической конференции "Роснефти". Молодой специалист взял актуальную тему импортозамещения и предложил частично использовать в компрессорном оборудовании установок комплектующие производства СНПЗ. Алексея отметили в номинации "Практическая значимость", а это означает, что идея не просто будет воплощаться в жизнь, но и может быть использована на других производствах НК "Роснефть".

Здоровье прежде всего

"За формирование здорового образа жизни" — еще одна номинация, в которой отмечено предприятие.

Оздоровление и профилактика заболеваемости — в центре внимания руководства предприятия. Укрепляется материальная база собственных здравпункта и профилактория "Свежесть", расширяется перечень предоставляемых медуслуг. По результатам медосмотров создаются программы профилактики самых распространенных заболеваний, например, сердечно-сосудистых. Получить консультацию профильного врача-кардиолога можно непосредственно на предприятии.

Широко используются возможности заводского физкультурно-оздоровительного комплекса "Надежда" — большинство его услуг для сотрудников и членов семей бесплатны. Летом здесь можно получить в прокат летом велосипед, а зимой лыжи или позаниматься в тренажерном зале и поплавать в бассейне. Кроме того, на базе комплекса проходит подготовка к сдаче норм ГТО. Обладателям золотого значка предполагается вознаграждение.

Много лет на предприятии проводится межцеховая спартакиада "Здоровье", соревнования проводятся по 24 видам спорта! С открытием в Сызрани ледовой "Роснефть Арены" возрос интерес к фигурному катанию и хоккею. Честь завода на состязаниях разного уровня защищают сразу три хоккейные команды!

На партнерской основе

И, наконец, третья номинация, в которой отличился Сызранский НПЗ, — "За развитие социального партнерства". Работа предприятия в социальной сфере признана одной из лучших в губернии. Широкий перечень льгот, сверх установленных законодательством, гарантирует коллективный договор. В нем предусмотрены льготная ипотека и образовательные займы, денежные выплаты, добровольное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение и т. д.

Успех Сызранского НПЗ на региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" — признание значительного вклада предприятия в экономическое и социальное развитие региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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