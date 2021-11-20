На ул. Дзержинского сбили девочку-подростка, выходившую из трамвая

В пятницу, 19 ноября, в 12:10 в Самаре на ул. Дзержинского произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 31-летний мужчина на автомобиле "Great Wall" ехал по ул. Аэродромная со стороны ул. Партизанская в направлении ул. Дзержинского.
В районе дома №13 Б по ул. Дзержинского он допустил наезд на 16-летнюю девушку, вышедшую из салона трамвая и переходившую дорогу к остановке общественного транспорта.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...