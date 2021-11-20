На ул. Дзержинского сбили девочку-подростка, выходившую из трамвая

В пятницу, 19 ноября, в 12:10 в Самаре на ул. Дзержинского произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 31-летний мужчина на автомобиле "Great Wall" ехал по ул. Аэродромная со стороны ул. Партизанская в направлении ул. Дзержинского.

В районе дома №13 Б по ул. Дзержинского он допустил наезд на 16-летнюю девушку, вышедшую из салона трамвая и переходившую дорогу к остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.





