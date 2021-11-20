В Самаре образовательные и спортивные учреждения возвращаются к очной форме работы

Решение было принято на городском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Заседание прошло в субботу, 20 ноября, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Руководителям общеобразовательных организаций Самары поручено с 22 ноября организовать учебный процесс 5-8 и 10 классов в очной форме. Это же касается и профессиональных образовательных учреждений.

Вернуться к очным занятиям с 22 ноября смогут и организации дополнительного образования. В полной мере возобновятся тренировки для всех несовершеннолетних спортсменов.

Елена Лапушкина подчеркнула, что очное обучение, занятия и тренировки возможны только при неукоснительном соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы всех объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.