В Самаре после ДТП госпитализирован управлявший электросамокатом мужчина

В воскресенье, 20 ноября, в Самаре на ул. Самарской в ДТП с автомобилем попал мужчина, управлявший электросамокатом.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 20-летний водитель Volvo при перестроении сбил 53-летнего самокатчика, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении.
После столкновения электросамокат врезался в стоявшую вазовскую "четырнадцатую".
В результате ДТП пешеход госпитализирован.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...