Андрея Ищука не освободили от долгов после завершения личного банкротства

Известный самарский бизнесмен, экс-бенефициар холдинга "ВБМ-групп", бывший сенатор Андрей Ищук прошел через процедуру личного банкротства, но не смог освободиться от долгов. Ходатайство финансового управляющего должника о прекращении процедуры банкротства Арбитражный суд Самарской области удовлетворил 15 ноября.

Напомним, иск о банкротстве Ищука в конце 2017 г. подал "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства". Он в итоге стал единственным кредитором бизнесмена с суммой долга в 61,5 млн руб., из которых 36,3 млн руб. - проценты по кредиту.

В марте 2018 г. Андрей Ищук был признан банкротом, была введена процедура реализации имущества.

За бизнесменом числились лишь катер "Сахалин" 2007 г. постройки и два нежилых здания (103 кв. м и 740 кв. м) в пос. Кириллинский Красноярского района. Местонахождения катера финансовый управляющий так и не смог установить, а недвижимость, выставлявшаяся на торги за 8 млн руб., никого не заинтересовала. Банк не стал забирать постройки и в качестве отступного.

Кроме того, Ищук не предоставил финансовому управляющему свои банковские карты и не допустил в квартиру, в которой он зарегистрирован, для осмотра и описи имущества.

В связи с такими действиями должника управляющий заявил, что не имеется оснований для освобождения Андрея Ищука от обязательств после завершения банкротства. Суд поддержал это ходатайство.