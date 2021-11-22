Здоровье детских зубов начинается с гигиены

Кафедра детской стоматологии появилась в самарском медицинском университете в 1980 году. Ее тогда возглавила доктор медицинских наук Миральда Кочеткова — одна из организаторов стоматологического образования региона, педагог, ученый, наставник. А в 2016 году заведующим кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии стал профессор, доктор медицинских наук Григорий Степанов — практикующий врач-ортодонт, автор более 150 печатных работ и 41 патента РФ. О том, чем живет кафедра сегодня, какие решает задачи и видит цели, Григорий Викторович рассказал порталу "Волга Ньюс".

— Какие новации в подготовке студентов и лечении маленьких пациентов появились в последнее время?

— Стоматология развивается стремительными темпами. Если вчера все делалось руками врачей и техников, то теперь во все процессы интегрировалась "цифра". Она дает точность, ускоряет многие процессы, снижает риски, облегчает работу врача и повышает качество стоматологической помощи. Скажу больше — в нашем университете идет работа над созданием центра цифровой стоматологии, который объединит возможности всех специальностей.

В прошлом году в название нашей кафедры было включено слово "ортодонтия". У нас готовят не только детских стоматологов, но и ортодонтов. Преподавание на кафедре ведется по четырем специальностям — терапевтическая детская стоматология, хирургическая детская стоматология, ортодонтия и профилактика стоматологических заболеваний. На кафедре проходят обучение студенты стоматологического и педиатрического факультетов, врачи, ординаторы и аспиранты — ежегодно более тысячи человек.

Мы оборудуем учебные комнаты в базовых поликлиниках, где проходят практику наши студенты, чтобы повысить качество подготовки. Сегодня благодаря видео-конференц-связи они могут смотреть учебные программы от ведущих стоматологов из любой точки мира.

Профилактикой и лечением зубочелюстных аномалий кафедра занимается с момента основания. Основные наши пациенты — дети и подростки. Но, как показывает практика, успешно исправлять неправильный прикус можно и у пациентов, которым далеко за 60. Сейчас ортодонтии стали уделять больше внимания, поэтому количество людей с брекетами резко возросло. Разумеется, ортодонтия — это не только брекеты. Большой сектор нашей работы лежит в междисциплинарной плоскости. Мы тесно взаимодействуем с хирургами в сложных случаях, когда у пациента, например, изменен размер челюсти, и выходим на хорошие результаты. Обращаемся в технопарк нашего университета за инженерной помощью. Большинство патентов на изобретения и полезные модели находят применение в клинической практике. Если раньше пациентов со сложными случаями за помощью отправляли в Москву или Санкт-Петербург, то теперь все для их лечения есть в Самаре.

Поскольку мы имеем дело с детьми, главная проблема, с которой нам необходимо справиться прежде, чем начать оказывать стоматологическую помощь, это страх. Уж если взрослые боятся идти в стоматологический кабинет, что говорить о детях. Большое внимание уделяется созданию комфортной обстановки в лечебном кабинете. Доктора у нас не ходят в белых халатах, а на стенах висят картинки с изображением мультяшных героев. И пока пациенты смотрят по телевизору мультики, доктора делают свое дело. Далеко не каждый стоматолог может работать с детьми. Здесь кроме высокой квалификации необходимо уметь устанавливать контакт и вызывать доверие, тогда все получится.

— С какими проблемами чаще всего к вам обращаются пациенты?

— Чаще всего мы лечим заболевания полости рта и кариес. Причина в отсутствии профилактики и плохой гигиене. Не поверите — 80 процентов взрослых не умеют правильно чистить зубы. Как следствие — налет, инфекция, воспаление. Во многих семьях здоровью полости рта не уделяется должного внимания. Малыши не приучены чистить зубы. Отсюда парадонтит, стоматит и кариес. Между тем, приучать ребенка чистить зубы нужно, как только они прорежутся и сформируется молочный прикус — к 2,5-3 годам. И пока малыш не научится, чистить ему зубы должны родители. И не один раз в день, а как минимум два.

— Когда родителям надо показать ребенка стоматологу?

— При возникновении любого вопроса, связанного с зубами. Важно вовремя заметить отклонения и откорректировать их — как формируется прикус, как развивается эмаль. По-хорошему, показываться ребенка стоматологу надо бы раз в полгода.

— Какие научные исследования проводятся на вашей кафедре? В чем их инновационность?

— Наши научные работы в основном посвящены профилактике стоматологических заболеваний, а также изучению междисциплинарного подхода в лечении сложных больных с врожденными и приобретенными пороками развития и повреждениями зубочелюстно-лицевой области. Научная деятельность сотрудников кафедры находит отражение в регулярных публикациях. За последние пять лет сотрудники кафедры опубликовали более 150 печатных работ, выпустили 10 научно-методических пособий и монографий, подготовили 30 патентов. На конференциях всероссийского и международного уровней наши сотрудники за это время прочитали более 200 докладов по актуальным вопросам ортодонтии, детской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а также профилактике стоматологических заболеваний. Сейчас идет подготовка к XXV Всероссийскому форуму с международным участием "Стоматология XXI века", который пройдет в первой декаде ноября в Самаре, где наши сотрудники тоже представят свои доклады.

В студенческом научном кружке при кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии под кураторством д. м. н., профессора Альфии Хамадеевой занимаются исследованиями наши студенты. На ежегодной университетской апрельской конференции и всероссийской студенческой олимпиаде по ортодонтии они часто занимают призовые места. Причем, порой ребята занимаются сразу в нескольких таких кружках, что говорит о явном интересе к научному поиску.

— Вы возглавляете Школу молодого преподавателя. Насколько она востребована?

— Способность преподавать не передается генетически. Этому надо учиться. И молодые преподаватели охотно это делают, перенимая опыт старших коллег. Таким образом обеспечивается преемственность преподавания, формируются профессиональные компетенции, и молодой преподаватель быстрее становится на крыло. В Школе молодого преподавателя молодые педагоги обучаются ораторскому мастерству у опытных и известных педагогов. Знаменитые профессора читают лекции и проводят для слушателей мастер-классы, которые позволяют специалистам повысить уровень и качество преподаваемых дисциплин.

— Что изменила в работе кафедры пандемия?

— Наши студенты научились получать знания онлайн. И мы стали чередовать онлайн с офлайном. Однако, как говорится, врача можно научить только у постели больного. Когда ты трогаешь руками предмет деятельности, работает голова, приобретается необходимый для стоматолога навык владения инструментами. Словом, обычные занятия на кафедре ничто не заменит. Студенты-ортодонты заполняют у нас истории болезни, собирают анамнез, жалобы, снимают слепки, отливают модели. И главное, они учатся у опытных наставников владеть инструментарием, техникой лечения, растут профессионально, чтобы лечить своих будущих пациентов.