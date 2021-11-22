В Тольятти нашли и согласовали площадку под стадион "Акрона"

Власти и "АКРОН Холдинг" договорились о том, что стройка стадиона развернется на участке Прибрежного парка, принадлежащем сейчас Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ), пишет "Самарское обозрение".

Часть площадки СОФЖИ отдадут в аренду "АКРОНу", который вложит миллиарды рублей в создание там современной спортивной инфраструктуры со стадионом, крытым манежем и разминочными полями.

Напомним, что обсуждение строительства нового стадиона велось летом текущего года.



В ноябре, после одобрения со стороны правления СОФЖИ, достигнута договоренность о выделении площадки под строительство арены для футбольного клуба "Акрон". Современный стадион возведет АО "АКРОН Холдинг" на набережной в Автозаводском районе Тольятти.



И.о. министра строительства Самарской области Анна Урусова подтвердила изданию, что план размещения стадиона со спортивной инфраструктурой в Прибрежном парке города Тольятти действительно есть. "В настоящее время между администрацией г. о. Тольятти, СОФЖИ и ГК "АКРОН Холдинг" реализуется механизм передачи части земельного участка для строительства стадиона, а также заключено соглашение о сотрудничестве", — поясняет Урусова.



Соглашение о сотрудничестве между администрацией Тольятти, АО "АКРОН Холдинг" и Самарским областным фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ), который является собственником земельного участка, в целях комплексного развития территории Прибрежного парка подписали исполнительный директор СОФЖИ Сергей Кандаков, глава Тольятти Николай Ренц и генеральный директор АО "АКРОН Холдинг" Павел Морозов в ноябре 2021 года.