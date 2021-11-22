В Тольятти нашли и согласовали площадку под стадион "Акрона"

Власти и "АКРОН Холдинг" договорились о том, что стройка стадиона развернется на участке Прибрежного парка, принадлежащем сейчас Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ), пишет "Самарское обозрение".
Часть площадки СОФЖИ отдадут в аренду "АКРОНу", который вложит миллиарды рублей в создание там современной спортивной инфраструктуры со стадионом, крытым манежем и разминочными полями.
Напомним, что обсуждение строительства нового стадиона велось летом текущего года.
В ноябре, после одобрения со стороны правления СОФЖИ, достигнута договоренность о выделении площадки под строительство арены для футбольного клуба "Акрон". Современный стадион возведет АО "АКРОН Холдинг" на набережной в Автозаводском районе Тольятти.
И.о. министра строительства Самарской области Анна Урусова подтвердила изданию, что план размещения стадиона со спортивной инфраструктурой в Прибрежном парке города Тольятти действительно есть. "В настоящее время между администрацией г. о. Тольятти, СОФЖИ и ГК "АКРОН Холдинг" реализуется механизм передачи части земельного участка для строительства стадиона, а также заключено соглашение о сотрудничестве", — поясняет Урусова.
Соглашение о сотрудничестве между администрацией Тольятти, АО "АКРОН Холдинг" и Самарским областным фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ), который является собственником земельного участка, в целях комплексного развития территории Прибрежного парка подписали исполнительный директор СОФЖИ Сергей Кандаков, глава Тольятти Николай Ренц и генеральный директор АО "АКРОН Холдинг" Павел Морозов в ноябре 2021 года.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.