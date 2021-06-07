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Футбол Спорт

Создатель ФК "Акрон" планирует построить новый стадион для клуба

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Основной претензией Российского футбольного союза стал домашний стадион ФК "Акрон" - жигулевский "Кристалл", пишет "Самарское обозрение".

При прохождении лицензирования в ФНЛ "Акрон" заявил основным домашним стадионом "Кристалл", в качестве запасных остаются самарские "Металлург" и "Солидарность Арена". Для соответствия стадиона регламенту ФНЛ "АКРОН" провел на нем реконструкцию и продолжает приводить объект в соответствие с требованиями РФС.

Планируется установка козырьков на Южной и Восточной трибунах и нового светового оборудования, позволяющего играть в вечернее время суток, а также замена покрытия. "В рамках договора аренды мы займемся реконструкцией стадиона, поставим на нем манеж. Мы уже купили для "Кристалла" новое освещение, новый, самый современный и самый дорогой газон", — рассказал в интервью изданию генеральный директор группы компаний AKRON HOLDING и создатель ФК "АКРОН" Павел Морозов.

"Мы попросили Лигу учесть при составлении календаря нашу ситуацию и позволить провести несколько стартовых туров на выезде, чтобы успеть постелить новое искусственное покрытие итальянского производства. Возможно, проведем первый домашний матч в Самаре, если не будем успевать постелить новое покрытие", — добавляет директор ФК "АКРОН" Иван Киреев. В планах тольяттинцев не только подвести под требования ФНЛ "Кристалл" в Жигулевске, но и обзавестись собственным стадионом в Тольятти.

По словам Морозова, сейчас обсуждается возможность строительства нового стадиона на 15 000 мест на площадке, принадлежащей Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ), — на въезде в Автозаводский район на ул. Спортивной. На данный момент никаких решений еще не принято, но, по мнению директора ФК "АКРОН" Ивана Киреева, новый глава города Николай Ренц заинтересован в возвращении профессионального футбола в Тольятти.

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