Создатель ФК "Акрон" планирует построить новый стадион для клуба

Основной претензией Российского футбольного союза стал домашний стадион ФК "Акрон" - жигулевский "Кристалл", пишет "Самарское обозрение".
При прохождении лицензирования в ФНЛ "Акрон" заявил основным домашним стадионом "Кристалл", в качестве запасных остаются самарские "Металлург" и "Солидарность Арена". Для соответствия стадиона регламенту ФНЛ "АКРОН" провел на нем реконструкцию и продолжает приводить объект в соответствие с требованиями РФС.
Планируется установка козырьков на Южной и Восточной трибунах и нового светового оборудования, позволяющего играть в вечернее время суток, а также замена покрытия. "В рамках договора аренды мы займемся реконструкцией стадиона, поставим на нем манеж. Мы уже купили для "Кристалла" новое освещение, новый, самый современный и самый дорогой газон", — рассказал в интервью изданию генеральный директор группы компаний AKRON HOLDING и создатель ФК "АКРОН" Павел Морозов.
"Мы попросили Лигу учесть при составлении календаря нашу ситуацию и позволить провести несколько стартовых туров на выезде, чтобы успеть постелить новое искусственное покрытие итальянского производства. Возможно, проведем первый домашний матч в Самаре, если не будем успевать постелить новое покрытие", — добавляет директор ФК "АКРОН" Иван Киреев. В планах тольяттинцев не только подвести под требования ФНЛ "Кристалл" в Жигулевске, но и обзавестись собственным стадионом в Тольятти.
По словам Морозова, сейчас обсуждается возможность строительства нового стадиона на 15 000 мест на площадке, принадлежащей Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ), — на въезде в Автозаводский район на ул. Спортивной. На данный момент никаких решений еще не принято, но, по мнению директора ФК "АКРОН" Ивана Киреева, новый глава города Николай Ренц заинтересован в возвращении профессионального футбола в Тольятти.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))