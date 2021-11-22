К новогодним праздникам на пл. Куйбышева смонтируют мультимедийный комплекс за 5,5 млн рублей

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МАУ "Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта Самары" подыскивает подрядчика, который окажет услуги по монтажу и последующему демонтажу мультимедийного новогоднего комплекса, а также обеспечит его функционирование на определенный период.