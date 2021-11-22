В регионе закупят дезустановки для борьбы с инфекциями животных

ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение" объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит поставку автотранспортных средств. Речь идет о 17 установках, предназначенных для проведения дезинфекции животноводческих помещений, санобработки сельскохозяйственных животных, скотоводческих пунктов и т. д.

Начальная цена контракта составляет 67,49 млн рублей. Победитель торгов определится после 1 декабря. Поставку нужно выполнить с момента заключения контракта до 23 декабря 2021 г.

Заместитель руководителя "Самарского ветеринарного объединения" Вадим Капалин пояснил, что мобильные дезустановки будут использоваться в борьбе с АЧС и другими заболеваниями животных.

"Они будут поставлены в областные станции по борьбе с больными животными, где требуется обновить дезинфекционные установки. Вопрос, куда будет направлено оборудование, находится в стадии обсуждения. Сейчас мы проводим ревизию транспортных средств, имеющихся на станциях", — сообщил он.