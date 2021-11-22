В Самарской областной библиотеке вновь пройдет единый день вакцинации

Во вторник, 23 ноября, с 8:00 до 20:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь будет работать пункт вакцинации от COVID-19.
Жители, которые в начале ноября сделали прививку в данном пункте, смогут пройти ревакцинацию — сделать второй компонент вакцины. Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте.
С 24 ноября пункт вакцинации заработает в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу: ул. Полевая, 80. Ежедневно с 9:00 до 20:00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт.
Как и прежде, работают 173 прививочных пункта на базе медучреждений области, из них 10 круглосуточных. Карту можно посмотреть на сайте областного минздрава.
Пожилые и маломобильные люди могут позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать мобильную бригаду на дом для проведения вакцинации.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.