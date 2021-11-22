В Самарской областной библиотеке вновь пройдет единый день вакцинации

Во вторник, 23 ноября, с 8:00 до 20:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь будет работать пункт вакцинации от COVID-19.

Жители, которые в начале ноября сделали прививку в данном пункте, смогут пройти ревакцинацию — сделать второй компонент вакцины. Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте.

С 24 ноября пункт вакцинации заработает в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу: ул. Полевая, 80. Ежедневно с 9:00 до 20:00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.

Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт.

Как и прежде, работают 173 прививочных пункта на базе медучреждений области, из них 10 круглосуточных. Карту можно посмотреть на сайте областного минздрава.

Пожилые и маломобильные люди могут позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать мобильную бригаду на дом для проведения вакцинации.