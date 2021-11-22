Банк "Открытие": три четверти жителей Поволжья никогда не обращались к психологам и психотерапевтам

В пандемию психологическое состояние жителей Приволжского Федерального округа ухудшилось. Наиболее негативно повлияло на него введение QR-кодов (43% данный показатель выше, чем по России в среднем — 37%), снижение доходов (39%, также выше общероссийских значений на 4 пункта), ограничения в работе развлекательных объектов и локдауны (30 и 25%).

Мнения о том, что пандемия увеличила количество свободного времени придерживаются меня 30% жителей Поволжья, еще 29% ответили, что стали уделять больше времени семье. Таковы результаты опроса* к Дню психолога 22 ноября, проведенного банком "Открытие".

52% опрошенных заявили о нейтральном отношении к психологам. 33% относятся к представителям этой профессии положительно, полагая, что психологи помогают людям жить. 11% респондентов относятся к психологам отрицательно, считая, что среди них много шарлатанов.

80% округа 9 и 78% россиян) заявили, что никогда не обращались за психологической помощью. Реже других так отвечали жители Северного Кавказа (70%) и Южного федерального округа (71%). Даже в Москве и Московской области контактов с психологами никогда не имели 75%. Из тех, кто имел опыт обращения к психологам или психотерапевтам, 15% (17% по России) оценили его как положительный, а 4% (5% по РФ) назвали его отрицательным. 53% респондентов Поволжья решают свои психологические проблемы самостоятельно. У 23% нет денег на личного психолога. 19% время от времени обращаются к разным психологам. Личный психолог или психотерапевт есть лишь у 3% опрошенных региона — у 4% он был и раньше, еще у 2% появился во время пандемии COVID-19 из-за стресса. 12% респондентов ПФО получают психологические консультации реже, чем раз в год, 7% — не чаще, чем раз в год, 3% — раз в месяц, 1% — раз в неделю. 78% жителей ПФО (77% россиян)обходятся без консультаций психолога.

Отвечая на вопрос, что во время пандемии наиболее негативно повлияло на их психологическое состояние (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), россияне чаще всего называли введение QR-кодов для посещения ряда объектов (37%), снижение доходов (33%), ограничения в работе кинотеатров, театров и магазинов, а также локдауны (по 25%), болезнь близких (19%), закрытие границ (15%). Собственную болезнь среди таких факторов назвали 11% опрошенных. При этом 26% не увидели от пандемии никаких негативных эффектов для своего психологического состояния. Среди факторов пандемии, которые положительно повлияли на их психологическое состояние, россияне назвали увеличение количества свободного времени (29%), возможность больше времени уделять семье (28%), дольше спать (23%), работу или учебу на удаленке (14%). При этом 41% отметили, что ничего положительного в пандемии для их психологического состояния нет. 57% респондентов не намерены тратить на психологическую помощь ни копейки. 34% готовы раскошелиться максимум 5 тысяч рублей в месяц. 10-15 тысяч рублей на психологическую помощь готовы тратить 7%, от 15 до 50 тысяч — 2%, свыше 50 тысяч рублей в месяц — 1%.