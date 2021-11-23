В Самаре госпитализирована женщина, попавшая под колеса Mercedes

В понедельник, 22 ноября, в 14:10 по ул. Советской Армии напротив дома № 212А 66-летний водитель Mercedes-Benz при выезде с прилегающей территории в нарушении сплошной линии дорожной разметки допустил наезд на 56-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным сотрудников полиции, автомобилист к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году привлекался 28 раз.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.