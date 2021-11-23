В Самаре госпитализирована женщина, попавшая под колеса Mercedes

В понедельник, 22 ноября, в 14:10 по ул. Советской Армии напротив дома № 212А 66-летний водитель Mercedes-Benz при выезде с прилегающей территории в нарушении сплошной линии дорожной разметки допустил наезд на 56-летнюю женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.
По данным сотрудников полиции, автомобилист к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году привлекался 28 раз.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...