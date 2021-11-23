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Экономика и бизнес

Очередной конкурс профмастерства "Т Плюс" проведет в онлайн-формате

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23 ноября стартуют соревнования профессионального мастерства "Лучший специалист по охране труда 2021 года" ПАО "Т Плюс". В связи с антиковидными ограничениями традиционное корпоративное мероприятие пройдет в онлайн-формате. Каждый из участников будет находиться на своем предприятии. Выполнение заданий жюри соревнований оценит с помощью видеокамер и компьютерных программ.

Среди претендентов на победу 16 представителей группы "Т Плюс" — 13 работников генерирующей компании и 3 сотрудника "ЭнергоремонТ Плюс". От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия. Особенно роль таких специалистов важна на предприятиях энергетики.

"Соревнования профессионального мастерства необходимы для обмена опытом и мотивации персонала к постоянному развитию. На этот раз представители филиалов компании продемонстрируют свои компетенции в онлайн-формате. Оборудование учебных классов на ТЭЦ и система дистанционного обучения позволяют эффективно оценить уровень подготовки специалистов и определить лучших из лучших", — подчеркнул главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

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позорище то какое ёкэлэмэнэ

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