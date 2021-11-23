Очередной конкурс профмастерства "Т Плюс" проведет в онлайн-формате

23 ноября стартуют соревнования профессионального мастерства "Лучший специалист по охране труда 2021 года" ПАО "Т Плюс". В связи с антиковидными ограничениями традиционное корпоративное мероприятие пройдет в онлайн-формате. Каждый из участников будет находиться на своем предприятии. Выполнение заданий жюри соревнований оценит с помощью видеокамер и компьютерных программ.
Среди претендентов на победу 16 представителей группы "Т Плюс" — 13 работников генерирующей компании и 3 сотрудника "ЭнергоремонТ Плюс". От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия. Особенно роль таких специалистов важна на предприятиях энергетики.
"Соревнования профессионального мастерства необходимы для обмена опытом и мотивации персонала к постоянному развитию. На этот раз представители филиалов компании продемонстрируют свои компетенции в онлайн-формате. Оборудование учебных классов на ТЭЦ и система дистанционного обучения позволяют эффективно оценить уровень подготовки специалистов и определить лучших из лучших", — подчеркнул главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ