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Здравоохранение Общество

Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области до конца 2021 г. более 450 молодых медработников, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям предоставят выплаты. Число получателей в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Размер выплаты не менялся восемь лет (с 2013 г.) и составлял 166 тыс. рублей. Но губернатор Дмитрий Азаров поручил увеличить размер ежегодных "подъемных". Теперь сумма выплат составит 200 тыс. руб., а для наиболее дефицитных специальностей — врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, врач-психиатр, врач скорой медицинской помощи) — 300 тыс. рублей.

"Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых специалистов по самым востребованным специальностям в лечебные учреждения региона. Особенно это актуально сейчас, когда практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Но несмотря на это, медики сохраняют боевой дух, спасая жизни людей. И в этой ситуации нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление нацпроекта "Здравоохранение" и региональной Стратегии лидерства. Выплату получают врачи и специалисты со средним медицинским образованием, трудоустроившиеся в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. Каждый из них должен проработать в выбранном учреждении не менее трех лет.

Основная цель — мотивировать молодых специалистов трудоустраиваться в наиболее нуждающиеся подразделения здравоохранения региона. Всего за время действия программы выплату в Самарской области получили более 2500 молодых медработников, из них порядка 850 врачей и более 1700 средних медицинских работников.

Сейчас проходит сбор и анализ документов претендентов на выплату.

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