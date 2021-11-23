В Самарской области в отделе полиции скончался задержанный

Ночью 21 ноября в отделе полиции задержанный за административное правонарушение 34-летний мужчина потерял сознание, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Ему была вызвана бригада "скорой помощи", и до приезда врачей мужчине первую медицинскую помощь оказывали сами сотрудники полиции, однако он скончался не приходя в сознание.
Приехавшие медики констатировали смерть. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти направлено на экспертизу.
"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки", — отметили в пресс-службе областного полицейского главка.
Проверка по факту обнаружения тела мужчины проводится и следственными органами СУ СК РФ по Самарской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.