В Самарской области в отделе полиции скончался задержанный

Ночью 21 ноября в отделе полиции задержанный за административное правонарушение 34-летний мужчина потерял сознание, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ему была вызвана бригада "скорой помощи", и до приезда врачей мужчине первую медицинскую помощь оказывали сами сотрудники полиции, однако он скончался не приходя в сознание.

Приехавшие медики констатировали смерть. Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти направлено на экспертизу.

"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки", — отметили в пресс-службе областного полицейского главка.

Проверка по факту обнаружения тела мужчины проводится и следственными органами СУ СК РФ по Самарской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.