В Самаре водитель "четырнадцатой" врезался в дерево и отказался проходить освидетельствование

Во вторник, 23 ноября, в Самаре два человека пострадали в ДТП в Куйбышевском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:30 36-летний мужчина на ВАЗ-2114 напротив дома № 8 по ул. Центральной не справился с управлением, съехал с дороги на левую обочину и врезался в дерево.

В аварии пострадали два пассажира: 41-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование.