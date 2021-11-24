В Самаре водитель "четырнадцатой" врезался в дерево и отказался проходить освидетельствование

Во вторник, 23 ноября, в Самаре два человека пострадали в ДТП в Куйбышевском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 1:30 36-летний мужчина на ВАЗ-2114 напротив дома № 8 по ул. Центральной не справился с управлением, съехал с дороги на левую обочину и врезался в дерево.
В аварии пострадали два пассажира: 41-летний мужчина и 36-летняя женщина.
Водитель отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...