Михаил Савченко: "Открытие филиала Третьяковки в Самаре — это новое качество жизни"

В сентябре 2021 года состоялось первое масштабное мероприятие для широкой публики в реконструированном здании Фабрики-кухни. Директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко в интервью рассказал о том, почему презентация новой Фабрики-кухни важное событие для всей страны, по каким причинам музей заработает только в конце следующего года и как открывающая его выставка объединит поклонников классического и современного искусства.

- 13 сентября состоялась презентация здания Фабрики-кухни — будущего филиала Третьяковской галереи в Самаре. Как прошло событие и какие выводы по его итогам вы сделали?

- Открытие прошло более, чем успешно. Мы увидели огромный интерес со стороны города и горожан. В течение недели по вечерам на Фабрике-кухне представляли перформанс "Утопия на ужин", и на каждый сеанс приходило около 200 зрителей.

Для нас было важно, чтобы это событие не было закрытым мероприятием только для вип-гостей, поэтому мы сделали проект не на один вечер. Сама постановка "Утопии на ужин" — важное событие для культурной жизни города, и может быть даже страны. Не так часто такие ведущие мастера и художники, как Анна Абалихина, Ксения Перетрухина, Алексей Сысоев собираются ради совместного проекта.

Естественно, их вдохновила история здания Фабрики-кухни и судьба архитектора Екатерины Максимовой. В итоге получилась мощная работа со специально написанной музыкой, большим количеством перформеров, разными по настроению частями.

То, что история филиала Третьяковской галереи в Самаре началась именно так — с произведения искусства — очень важно. Тем более что презентация таких масштабных постановок в Самаре происходит достаточно редко. И интерес зрителей к перформансу показывает, что это востребовано.

С другой стороны, событие привлекло внимание и представителей власти, попечителей и спонсоров. В презентации участвовал губернатор Дмитрий Азаров, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, федеральный министр культуры Ольга Любимова, меценат Леонид Михельсон и депутат Александр Хинштейн, а также наши партнеры — представители Сбербанка и "Пегас Агро".

- Были ли какие-то сложности в организации перформанса в пока еще не открытом здании, и как к проекту отнеслось московское руководство Третьяковской галереи?

- Зельфира Трегулова всегда подчеркивает в интервью, что проект в Самаре — это первый филиал Третьяковской галереи за пределами Москвы, который открывается в настоящее время. Она отметила, что презентация здания Фабрики-кухни была организована на максимально достойном уровне.

Мне тоже кажется, что презентация прошла успешно, несмотря на сложности, связанные с тем, что это первое событие в здании, которое еще не обладает всеми необходимыми для проведения массовых мероприятий службами. Но все сложности были решены.

В организации события участвовали около ста человек, учитывая перформеров, технический персонал, работавший над звуком. Большое спасибо и волонтерам, которые помогали нам в реализации проекта.

- Насколько важна история здания Фабрики-кухни в концепции будущего филиала?

- Здесь соединены две мощные равнозначные истории: с одной стороны — Третьяковка — крупная федеральная институция, с другой стороны — Фабрика-кухня — более локальный, самарский бренд. Мне кажется, это огромный плюс всего проекта, потому что благодаря самарской истории Фабрики-кухни нет ощущения какого-то московского десанта.

Это здание, которое удалось спасти, вместе с историей завода ЗИМ наполнено локальными смыслами. И, конечно, в работе музея и в концепции образовательных и выставочных программ история здания будет учитываться.

Мы планируем, что с первой художественной выставкой, которая откроется в залах музея, презентуем и экспозицию, посвященную Фабрике-кухне, заводу ЗИМ, и, конечно, архитектору Екатерине Максимовой.

- Когда все-таки откроется филиал Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни?

- В мае по основному графику должно быть сдано само здание. После сдачи необходимо еще время, чтобы оснастить помещения всем необходимым оборудованием и мебелью. Важно, чтобы там были созданы особые музейные климатические условия, чтобы мы могли привести туда экспонаты.

Поэтому мы берем себе время до зимы. Открываться в летний сезон отпусков нет смысла, а октябрь-ноябрь — лучшее время, когда можно начать масштабную выставочную работу.

- До официального открытия филиала в здании Фабрики-кухни будут проходить еще какие-то мероприятия для широкой публики?

- Сейчас сложно сказать. Мы бы хотели, конечно, провести Ночь музеев в мае на Фабрике-кухне, но все будет зависеть от готовности здания. Приостанавливать строительные работы для того, чтобы организовать мероприятие, мы не будем. Для нас важнее, чтобы открытие музея состоялось вовремя. Но если будет возможность пригласить зрителей на какое-то мероприятие, то мы это обязательно сделаем.

Стоит отметить, что помимо презентации здания в этом году мы открыли масштабную выставку "Передовой отряд" в Художественном музее. Также у нас была интересная площадка на ВолгаФесте, посвященная кинетическому искусству, куда мы привозили несколько популярных спикеров, в том числе Анну Колейчук. И, конечно, мы продолжаем работу на Фрунзе, 102б — в здании, где у нас идут разные программы для детской и взрослой аудитории.

Еще мы запустили небольшой сайт — лэндинг, посвященный Фабрике-кухне, активно ведем соцсети и проводим образовательные проекты.

- Будет ли Сад баланса задействован в работе филиала Третьяковки? Что будет размещаться в новом пространстве Фабрики-кухни?

Виталий Стадников: "Фабрика-кухня - это контейнер любых функций" Одна из главных культурных строек десятилетия в Самаре - реставрация многострадальной Фабрики-кухни - должна завершиться в 2021 году. Обещают грандиозный проект, который изменит облик района и придаст городу новый статус в категории "культура". Уже известно, что там разместится филиал Третьяковской галереи с акцентом на российское искусство ХХ-XXI веков. О том, почему это здание нельзя было реконструировать, какой проект лег в основу реставрации и насколько актуально ремонтировать здание в виде серпа и молота, побеседовали с архитектором проекта приспособления Виталием Стадниковым.

- Сад баланса — очень важная история этого года, в которой мы принимали участие. Огромное спасибо Виталию Стадникову, его команде и городу за это пространство. Проект вывел эту территорию на совершенно новый уровень.

Что касается самой Фабрики-кухни, то это более 2 тысяч квадратных метров выставочных залов, оборудованных светом и климатом. Сейчас в Самаре просто нет подобного пространства, где можно экспонировать масштабные выставки.

Филиал Третьяковки — это и образовательный центр на первом этаже для детской и взрослой аудитории, с лекционными залами, кинотеатром, комнатами для занятий и работы с материалами — с краской и так далее.

На Фабрике-кухне заработает и ресторан, причем в нескольких вариациях: основной зал примерно на 80 посадочных мест и кофейня.

Плюс к этому будет открыт музейный магазин с сувенирной и печатной продукцией; библиотека, где можно будет брать альбомы, каталоги — смотреть, изучать.

Мы сделаем резиденцию для художников: две мастерских — достаточно большие светлые пространства с отдельным входом, с отдельной кухней, с персональным выставочным залом, — которые мы будем предоставлять по конкурсу.

Конечно, оборудуем различные технические помещения, два фондохранилища для хранения музейных предметов и формирования коллекции. На внутренней территории есть прекрасный закрытый двор, где мы планируем небольшой амфитеатр, чтобы можно было давать летние концерты и лекции на открытом воздухе.

На территории со стороны Сада баланса организован бетонный амфитеатр для различных событий и занятий. Удалось сохранить большое дерево — вокруг него мы сделали стол, чтобы можно было заниматься с детьми: что-то читать, рисовать.

Еще есть крыша и терраса — тоже важное пространство в теплое время года.

По совокупности этих функций, мест и ресурсов это передовой объект не только в Самаре, но и в Поволжье.

- Все эти пространства будут открыты к концу следующего года?

- Хотелось бы открыть все сразу. Но, может быть, для начала мы просто выйдем на какую-то мощность, и со временем все заработает. Третьяковка в Самаре откроется как минимум выставкой с образовательной программой, сувенирным магазином с готовыми печатными книгами, и кафе. Наверное, чуть позднее раскрутим и запустим резиденции для художников.

Посетитель должен получить конкретный пакет услуг, в обязательном порядке включающим образовательную программу. Без этого комплекса нет смысла делать открытие.

- Что филиал Третьяковской галереи даст местным художникам?

- Это возможность участвовать в программе резиденций и в паблик-арт программах филиала, которыми мы будем заниматься на территории вокруг Фабрики-кухни и в городской среде. Образовательные программы дадут доступ к ведущим российским кураторам и спикерам. Мы планируем несколько сюрпризов, о которых пока не можем говорить.

В целом, когда появляется такой мощный игрок, как Третьяковская галерея, он стягивает в регион кураторов, коллекционеров, знаковые выставки. Это меняет статус города и места. Количество рукопожатий до нужных людей уменьшается сразу в разы.

У "Фабрики-кухни" появился "Сад баланса" В этом году в Самаре стартовало обновление сквера Памяти борцов Революции и создание "Сада Баланса" на территории, прилегающей к зданию бывшей Фабрики-кухни. Реализация концепции благоустройства стала возможным благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы сейчас работаем с самарскими художниками — история с коллаборациями для сувенирной продукции в магазине. Уже есть проекты с Андреем Сяйлевым, Катей Раек, Клаусом. Проект будет расти и развиваться, ведь это классная тема, когда ты можешь привести из города какую-то вещь, созданную местным художником. Это лучше любого значка.

- Какие выставки будут проходить в филиале Третьяковской галереи, когда окончательно откроется Фабрика-кухня?

- Будет постоянная экспозиция, посвященная истории Фабрики-кухни. Основные выставки будут сменяемыми — это большие длительные проекты на несколько месяцев. Мы планируем максимум три-четыре масштабных выставки в год с большим количеством предметов, с застройкой экспозиционного пространства, с образовательной и издательской программами, сайтами под них и так далее.

Нужно понимать, что филиал Третьяковки на Фабрике-кухне — это самарская институция, полноценный музей с научной командой, которая будет здесь разрабатывать проекты, наполненные локальными смыслами и адаптированные под пространство.

Первая выставка, которой откроется филиал, будет связана с темой еды в искусстве. Нам кажется, что она объединит и тех, кто ждет от Третьяковской галереи классического искусства — передвижников и так далее, и тех, кто хочет увидеть здесь современное искусство. Я уверен, что выставка понравится огромному количеству людей и поможет взглянуть на современное и на классическое искусство новым взглядом.

- В филиале не будет "гастролирующих" выставок?

- Будут разные форматы. Если в Москве случилась хорошая монографическая выставка, и есть возможность привести ее в Самару — почему бы и нет? Совершенно точно каждый год будут уникальные проекты, сделанные командой кураторов в Самаре, и также мы планируем сотрудничать с другими региональными музеями, показывать коллекции из Казани, Ульяновска, Екатеринбурга и так далее.

- Что изменит открытие филиала Третьяковской галереи в культурной жизни Самары?

- Когда в городе есть такой мощный многофункциональный центр, действующий под солидным брендом, который гарантирует качество, — это новое качество жизни, другой уровень доступа к культурным ценностям и проектам.