Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире

В последний уикенд осени видеосервис Wink покажет прямые трансляции не по-ноябрьски горячих матчей одного из самых зрелищных национальных футбольных первенств — чемпионата Бразилии.

До окончания борьбы за титул клуба-чемпиона осталось всего две недели — последний тур будет сыгран 10 декабря 2021 года, а пока у пользователей Wink есть возможность насладиться результативными передачами и яркими голами.

Суббота, 27 ноября, начнется с конца турнирной таблицы: в 00:55 по московскому времени видеосервис Wink покажет трансляцию матча между "Баией" (17 место) и "Гремио" (18 место).

А 28 ноября в 21:55 по московскому времени состоится прямой эфир, где лидер чемпионата "Атлетико Минейро" встретится с "Флуминенсе". До завершения первенства один из самых успешных бразильских клубов, за который играет хорошо знакомый российским болельщикам Халк, выйдет на поле в четырех играх. Судя по турнирной таблице и личному зачету, эти матчи могут стать по-настоящему триумфальными: чемпион России 2015 года, бывший нападающий "Зенита" уверенно ведет "Атлетико" к победе и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

1 декабря в 01:55 по московскому времени зрителей видеосервиса Wink ждет встреча "Фламенго" и "Сеары". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, но очки особенно нужны "Фламенго": самая популярная команда Бразилии не теряет надежды переместиться со второй строчки на первую и продолжить чемпионский успех последних двух лет.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна–осень". За звание чемпиона соревнуются 20 ведущих клубов страны: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Это уже второй бразильский чемпионат, за которым наблюдают пользователи видеосервиса Wink. С 2020 года компания "Медиа-Телеком", совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома", выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья. Лучшие матчи транслируются в прямом эфире Wink.

Расписание трансляций и записи матчей можно посмотреть в специальном разделе Wink.