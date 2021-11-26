В Самаре пострадала 17-летняя пассажирка съехавшей в кювет легковушки

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В четверг, 25 ноября, в Самаре участником ДТП стал 42-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области