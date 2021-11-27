ХК "Лада" произвел обмен с "Автомобилистом"

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Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен с "Автомобилистом", по результатам которого в екатеринбургский клуб отправились защитник Егор Плитин и нападающий Даниил Рангаев.