ХК "Лада" произвел обмен с "Автомобилистом"

Хоккейный клуб "Лада" произвел обмен с "Автомобилистом", по результатам которого в екатеринбургский клуб отправились защитник Егор Плитин и нападающий Даниил Рангаев.
Взамен тольяттинский клуб получил защитника Александра Шикуна.
Защитник Шикун в сезоне 2021/22 выступал за фарм-клуб "Автомобилиста" в ВХЛ — "Горняк-УГМК". В 20 матчах регулярного чемпионата он набрал 3 (1+2) очка и заработал показатель полезности "+3".
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