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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы Самарской и Волгоградской областей более 250 тыс. мальков сазана и стерляди

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выпустило более 250 тыс. мальков стерляди и сазана в реку Медведица и в Саратовское водохранилище. Экологические мероприятия проведены в Волгоградской и Самарской областях в рамках деятельности по восполнению биологического разнообразия рек и водоемов. На их реализацию предприятие направило 2,8 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Экологи Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) выпустили 107,8 тыс. штук стерляди и 120 198 штук сазана в Саратовское водохранилище. Молодь была выращена на базе специализированного рыбоводного комплекса. Перед выпуском в реку жизнеспособность мальков подтвердили члены комиссии — представители рыбоводческого предприятия и Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Вторая экологическая акция состоялась в Волгоградской области. Специалисты Волгоградского РНУ выпустили 22,4 тыс. штук молоди стерляди в реку Медведица в районе города Михайловка. Мероприятие проведено с участием представителей Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

На места выпусков рыбопосадочный материал был доставлен специализированным автотранспортом с соблюдением строгих температурных норм водной среды, используемой для перевозки.

"Поддержание биологического разнообразия рек и водоемов — важная составляющая комплексной природоохранной работы, которая, в свою очередь, является одним из приоритетов производственной деятельности предприятия в целом", — отметила начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть - Приволга" Наталья Никитина.

Всего с 2011 по 2021 годы АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы 7,8 млн мальков стерляди, осетра, сазана, белого амура, толстолобика и вырезуба. Общий объем финансирования предприятием экологической программы по восполнению биологического разнообразия рек и водоемов за эти годы составил 64 млн рублей.

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