16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа" Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки Банк "Открытие" вышел на индийский рынок золота Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций "Биннофарм групп" объемом 3 млрд рублей

Банки Финансы

Банк "Открытие": резкие локдауны могут снизить цену нефти марки Брент до 70 долларов

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Решение США направить на рынок часть нефти из стратегических запасов в первый момент оказало противоположный эффект — вместо того, чтобы упасть, цены подросли. Основной причиной такой реакции рынка стало с одной стороны то, что объем в 50 млн баррелей — относительно небольшой, и выпускать его на рынок США будет постепенно, что окажет еще меньший эффект на баланс спроса и предложения. С другой стороны, игроки рынка сразу стали ожидать резкой реакции ОПЕК+ и уже подсчитывали баррели, которые альянс может сократить (или объявить о сокращении планового увеличения).

На текущий момент ОПЕК+ сохраняла свою приверженность ранее достигнутым договоренностям и максимально придерживалась согласованных графиков. Сейчас начинаются устные интервенции о пересмотре графика роста добычи в ответ на действия США, но единогласия среди участников альянса по этому вопросу нет. Следующее заседание запланировано на 2 декабря 2021 года, и пока особых сюрпризов от этой встречи мы не ждем.

Кроме действий США — также о "распечатывании" резервов объявили Великобритания и Индия, но с еще более скромными объемами — на баланс нефтяного рынка влияет очередная волна коронавируса, в этот раз сильно задевшая европейские страны. В ряде стран вводятся существенные ограничения, из-за которых спрос на нефтепродукты до конца года будут находиться под давлением. Сообщение о новом, еще более заразном штамме COVID-19, появившемся в Южной Африке, тут же привел к падению рынков в пятницу 26 ноября.

Наш базовый сценарий по стоимости нефти марки Брент до конца года остается неизменным, на уровне около 80 долларов за баррель. Более резкие локдауны могут привести к коррекции цен до уровня 70 долларов за баррель, что также является комфортным уровнем для ОПЕК+. Цены на газ остаются на очень высоких уровнях и обеспечат поддержку нефтяным ценам, если, конечно, ОПЕК+ и COVID-19 не преподнесут очередных сюрпризов".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5