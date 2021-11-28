Под колеса иномарки в Самаре попала женщина, шедшая по обочине

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В субботу, 27 ноября, в Самаре, в 15:50 55-летний водитель Scoda Octavia, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянного контроля за безопасным движением, и напротив дома № 12 по ул. Продольной допустил наезд на 31-летнюю женщину — пешехода, которая двигалась по обочине в попутном направлении.