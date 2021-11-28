Под Сызранью в ДТП, где разорвало легковушку, погибла женщина

В воскресенье, 28 ноября, на 906 км трассы М-5 в Сызранском районе женщина-водитель, управляя автомобилем Geely, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего столкнулась с грузовым автомобилем Iveko, об этом на месте происшествия рассказал командир взвода ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское " капитан полиции Денис Строкин.
По словам полицейского, в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда "скорой помощи".
Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд для участников дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...