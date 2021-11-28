Под Сызранью в ДТП, где разорвало легковушку, погибла женщина

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В воскресенье, 28 ноября, на 906 км трассы М-5 в Сызранском районе женщина-водитель, управляя автомобилем Geely, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего столкнулась с грузовым автомобилем Iveko, об этом на месте происшествия рассказал командир взвода ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское " капитан полиции Денис Строкин.

Фото: ГУ МВД по Самарской области