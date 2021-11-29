В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадали женщина и ребенок

В воскресенье, 28 ноября, в Тольятти в ДТП попала 36-летняя женщина на Toyota Corolla. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 14:30 она двигалась по Южному шоссе в направлении ул. Заставной. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость, наехала на бордюр, а потом врезалась в световую опору справа.
В аварии пострадали водитель, ее госпитализировали, и шестилетний пассажир.
В региональном ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД, а также учитывать дорожные и погодные условия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...