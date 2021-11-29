В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадали женщина и ребенок

В воскресенье, 28 ноября, в Тольятти в ДТП попала 36-летняя женщина на Toyota Corolla. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 14:30 она двигалась по Южному шоссе в направлении ул. Заставной. Автомобилистка не выбрала безопасную скорость, наехала на бордюр, а потом врезалась в световую опору справа.

В аварии пострадали водитель, ее госпитализировали, и шестилетний пассажир.

В региональном ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД, а также учитывать дорожные и погодные условия.