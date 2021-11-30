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Образование детям-сиротам: ВСК запустила благотворительную акцию "Огни добра"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК запустил предновогоднюю благотворительную акцию "Огни добра" и призывает всех неравнодушных помочь детям-сиротам получить образование.

Акция проводится совместно с благотворительным фондом "Арифметика добра". Чтобы принять в ней участие, нужно всего лишь бесплатно зажечь огни на самой длинной виртуальной благотворительной гирлянде. За каждую горящую лампочку ВСК переведет по 10 рублей в "Арифметику добра". Зажечь можно любое количество огней в период с 29 ноября по 26 декабря на сайте ognidobra.vsk.ru.

Затем собранные средства будут направлены на реализацию образовательной программы "Шанс" для детей-сирот. Цель программы — организовать онлайн-занятия для детей-сирот с репетиторами по выбранным предметам и помочь подросткам с выбором будущей профессии.

Сейчас менее 1% выпускников детских домов поступают в вузы после школы. Дети-сироты не понимают, для чего нужно высшее образование, не имеют мотивации к учёбе и часто их пробелы в знаниях не позволяют понять школьную программу. Благодаря "Шансу" дети индивидуально занимаются с репетиторами, участвуют в тренингах и проходят весь путь от выбора профессии до поступления в университет или колледж. За 4 года существования программы более 100 подопечных "Арифметики добра" поступили в вузы.

Среди всех участников акции будет проведен розыгрыш призов. Для этого надо будет поделиться открыткой с зажженной лампочкой в социальных сетях. Победители могут выиграть AirPods, Яндекс.Станцию и брендированные подарки от ВСК. Также каждый участник может пожертвовать фонду любую сумму самостоятельно.

"Каждый из нас в детстве хоть раз задумывался о чудесах и верил в новогоднюю сказку. Мы хотим совместно со всеми желающими совершить это чудо для ребят. Важно, чтобы у них в жизни появился шанс найти получить любимую профессию в будущем. Поэтому мы с фондом "Арифметика добра" второй раз проводим благотворительную акцию. Это очень трогательный и важный проект, в котором призываем поучаствовать как можно больше людей", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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