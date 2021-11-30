Четыре автомобиля столкнулись на ул. Ново-Садовой в Самаре

В понедельник, 29 ноября, в Самаре четыре автомобиля столкнулись на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:00 44-летний водитель Toyota двигался по ул. Ново-Садовой в направлении пр. Ленина, не справился с управлением и столкнулся со стоявшим впереди Volkswagen под управлением 31-летнего мужчины. От удара Volkswagen отбросило на кроссовер Mazda, а тот — на Hyundai.
В аварии пострадал водитель Volkswagen.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...