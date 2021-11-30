Четыре автомобиля столкнулись на ул. Ново-Садовой в Самаре

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В понедельник, 29 ноября, в Самаре четыре автомобиля столкнулись на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области