На развязке на трассе М-5 у Тольятти открыто движение

Открыто движение по путепроводу на трассе М-5 "Урал" в Тольятти Самарской области, сообщает Поволжуправтодор.
Речь идет о сооружении в составе транспортной развязки, расположенной на 974 км. Теперь проезд обеспечен в обе стороны — на Самару и на Москву — без заезда в город.
Завершено восстановление асфальтобетонного покрытия правой и левой частей искусственного сооружения в рамках гарантийных работ. Проезд автомобилей на участке осуществляется в штатном режиме по двум полосам в каждом направлении. Кроме того, на объекте выполнили асфальтирование перекрестка улиц Куйбышева и Гидротехнической.
В ближайшее время подрядная организация приступит к устройству тротуаров.
Завершены работы по укладке новой дорожной одежды на всех съездах с транспортной развязки, за исключением одного, обеспечивающего выход с трассы М-5 на улично-дорожную сеть Тольятти. Проезд здесь временно организован по объездной дороге — от поста ГИБДД "Рубеж" по ул. Куйбышева до кольцевого пересечения 5-ВСР. Работы на указанном съезде планируется возобновить в 2022 году.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.