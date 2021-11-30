На развязке на трассе М-5 у Тольятти открыто движение

Открыто движение по путепроводу на трассе М-5 "Урал" в Тольятти Самарской области, сообщает Поволжуправтодор.

Речь идет о сооружении в составе транспортной развязки, расположенной на 974 км. Теперь проезд обеспечен в обе стороны — на Самару и на Москву — без заезда в город.

Завершено восстановление асфальтобетонного покрытия правой и левой частей искусственного сооружения в рамках гарантийных работ. Проезд автомобилей на участке осуществляется в штатном режиме по двум полосам в каждом направлении. Кроме того, на объекте выполнили асфальтирование перекрестка улиц Куйбышева и Гидротехнической.

В ближайшее время подрядная организация приступит к устройству тротуаров.

Завершены работы по укладке новой дорожной одежды на всех съездах с транспортной развязки, за исключением одного, обеспечивающего выход с трассы М-5 на улично-дорожную сеть Тольятти. Проезд здесь временно организован по объездной дороге — от поста ГИБДД "Рубеж" по ул. Куйбышева до кольцевого пересечения 5-ВСР. Работы на указанном съезде планируется возобновить в 2022 году.