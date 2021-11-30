Самарчанка Яна Тряпкина стала бронзовым призером чемпионата мира по армрестлингу

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В Бухаресте состоялось первенство мира по армрестлингу. Представительница Самарской области Яна Тряпкина завоевала бронзовую медаль в борьбе левой рукой (весовая категория до 50 кг).