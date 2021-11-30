Самарчанка Яна Тряпкина стала бронзовым призером чемпионата мира по армрестлингу

В Бухаресте состоялось первенство мира по армрестлингу. Представительница Самарской области Яна Тряпкина завоевала бронзовую медаль в борьбе левой рукой (весовая категория до 50 кг).
Отметим, что изначально соревнования должны был пройти в Батуми еще в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?