Самарчанки в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по дзюдо

В Уфе прошел командный чемпионат Европы по дзюдо. За чемпионский титул боролись 16 лучших сборных команд континента.

Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях. В составе сборной России в весовой категории 57 кг выступили две самарские спортсменки — Анастасия Конкина и Дарья Курбонмамадова (Межецкая).

Россияне выиграла бронзовые медали, одолев во встрече за третье место представителей Беларуси со счетом — 4:0. На первом месте сборная Грузии, победившая в финале соперников из Нидерландов (4:3).