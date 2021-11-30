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Единоборства Спорт

Самарчанки в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по дзюдо

УФА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Уфе прошел командный чемпионат Европы по дзюдо. За чемпионский титул боролись 16 лучших сборных команд континента.

Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях. В составе сборной России в весовой категории 57 кг выступили две самарские спортсменки — Анастасия Конкина и Дарья Курбонмамадова (Межецкая).

Россияне выиграла бронзовые медали, одолев во встрече за третье место представителей Беларуси со счетом — 4:0. На первом месте сборная Грузии, победившая в финале соперников из Нидерландов (4:3).

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