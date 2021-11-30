Самарчанки в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по дзюдо

В Уфе прошел командный чемпионат Европы по дзюдо. За чемпионский титул боролись 16 лучших сборных команд континента.
Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях. В составе сборной России в весовой категории 57 кг выступили две самарские спортсменки — Анастасия Конкина и Дарья Курбонмамадова (Межецкая).
Россияне выиграла бронзовые медали, одолев во встрече за третье место представителей Беларуси со счетом — 4:0. На первом месте сборная Грузии, победившая в финале соперников из Нидерландов (4:3).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?