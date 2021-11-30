Максим Власов проведет бой против Феликса Валеры 25 декабря в Сочи

Самарский боксер Максим Власов проведет бой против представителя Доминиканской Республики Феликса Валеры 25 декабря в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера Власова Олега Богданова.

Изначально бой Власова с Валерой был запланирован на 27 ноября в Самаре, но позже был отменен, так как россиянин подписал контракт на бой с британцем Джошуа Буатси в Манчестере 18 декабря. Позднее данная встреча также была отменена из-за травмы Буатси.