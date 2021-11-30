В Самарской области насмерть разбился водитель "Оки"

Во вторник, 30 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 12:00 на 18 км дороги Отрадный — Богатое — Борское 42-летний водитель "Оки" в сложных погодных условиях не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 60-летнего мужчины.

Водитель "Оки" скончался на месте до приезда медиков.

ОГИБДД Самарской области обращает внимание водителей на то, что на территории губернии наблюдаются сильный ветер, снега и дождь, которые образуют наледь. Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать дорожные и погодные условия.