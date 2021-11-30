В Самарской области насмерть разбился водитель "Оки"

Во вторник, 30 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 12:00 на 18 км дороги Отрадный — Богатое — Борское 42-летний водитель "Оки" в сложных погодных условиях не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 60-летнего мужчины.
Водитель "Оки" скончался на месте до приезда медиков.
ОГИБДД Самарской области обращает внимание водителей на то, что на территории губернии наблюдаются сильный ветер, снега и дождь, которые образуют наледь. Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать дорожные и погодные условия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...