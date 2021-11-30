Зимние, инновационные, офлайн: стартап-выходные возвращаются в Самару

12-13 декабря региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают на двухдневную образовательную программу для проектов на разных стадиях развития.

Участники стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования. Начинающие предприниматели и опытные бизнесмены смогут прийти на мероприятие со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде других участников.

Кроме работы с собственными идеями, они под руководством менторов изучат методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Кроме того, программа Зимних стартап-выходных будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.

Традиционно участников ждут:

лекции и мастер-классы экспертов в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента;

нон-стоп практика, знакомства, обмен опытом в кругу единомышленников;

командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой;

финальная питч-сессия и развернутая обратная связь от экспертов.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна: e.startupsamara.ru/startupweekend.

Мероприятие пройдет офлайн 12-13 декабря в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Московское шоссе, 77) при соблюдении мер профилактики COVID-19. Участникам необходимо иметь с собой QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что вы переболели коронавирусом, либо медицинский отвод, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до мероприятия.