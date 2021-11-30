Зимние, инновационные, офлайн: стартап-выходные возвращаются в Самару

12-13 декабря региональный центр инноваций StartupSamara и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают на двухдневную образовательную программу для проектов на разных стадиях развития.
Участники стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования. Начинающие предприниматели и опытные бизнесмены смогут прийти на мероприятие со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде других участников.
Кроме работы с собственными идеями, они под руководством менторов изучат методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.
Кроме того, программа Зимних стартап-выходных будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.
Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.
Традиционно участников ждут:
- лекции и мастер-классы экспертов в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента;
- нон-стоп практика, знакомства, обмен опытом в кругу единомышленников;
- командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой;
- финальная питч-сессия и развернутая обратная связь от экспертов.
Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна: e.startupsamara.ru/startupweekend.
Мероприятие пройдет офлайн 12-13 декабря в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Московское шоссе, 77) при соблюдении мер профилактики COVID-19. Участникам необходимо иметь с собой QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что вы переболели коронавирусом, либо медицинский отвод, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до мероприятия.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ