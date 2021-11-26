"Феррони" откроет первый НИОКР-центр на базе технопарка "Жигулевская долина"

25 ноября Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и компания "Феррони" подписали соглашение о партнерстве и создании первого партнерского Исследовательского центра на площадке регионального оператора "Сколково" — технопарка "Жигулевская долина.

Центр Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) компании "Феррони" будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства. Первоочередным фокусом выбраны новые материалы (в том числе материалы, используемые при производстве РЭА), сенсорика, промышленная робототехника, системы визуализации данных и системы управления производственными процессами, MES и ERP, производственная бизнес-аналитика.

"Компания "Феррони" — стратегический партнер для Самарской области. В сентябре мы запустили крупнейший в стране завод по производству входных дверей, а сегодня инвестор реализует свои дальнейшие планы по развитию на площадке нашего региона, и мы рады, что компания доверяет команде губернатора Дмитрия Азарова. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать инвестору всестороннюю поддержку. Создание условий для успешной реализации проектов частного бизнеса — наш безусловный приоритет", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По информации заместителя директора по партнерам Департамента регионального развития Фонда "Сколково" Олега Макарова, Фонд Сколково уже сотрудничает с компанией "Феррони" по нескольким направлениям: поиск технологических решений в РФ и за рубежом, совместное определение целей и инструментов для осуществления компанией собственных НИР и ОКР, продвижение инновационной продукции "Феррони" на площадках Фонда, а также обучение партнёров компании по работе с продуктами "Феррони". Соглашение стало фактическим отражением важности векторов сотрудничества и готовности сторон совместно двигаться в развитии данных направлений.

В сентябре 2021 года компания официально открыла производственную площадку на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и теперь планирует стать вертикально интегрированной компанией. Предприятие планирует выпускать более 1,5 млн дверей в год.

По словам генерального директора Группы компаний "Феррони" Марины Павловой, для развития экосистемы компании требуется внедрение передовых инновационных технологий, а также стратегический Интеллектуальный партнер, которым и является Фонд "Сколково":

"Технопарк "Жигулевская долина" выбран точкой приложения, так как в Тольятти размещено наше производство. Компания в постоянном режиме занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также их внедрением. Сейчас сформирована дорожная карта по запуску акселератора по направлениям: техническое зрение, автоматизация и роботизация процессов, биометрические системы доступа. Надеемся на скорейший старт программы и внедрение передовых технологических решений".

Современные двери — это уже сложные биометрические системы, системы контроля доступа, цифровые двойники. А также, роботизированные линии производства, роботизированные пункты выдачи. Решение этих задач компания видит как в передовых инструментах конструирования и обучения, так и в области электронной коммерции, собственных системах "Умный дом", а также в собственной радиоэлектронной аппаратуре и компонентной базе.

Компания "Феррони" отмечает одним из направлений своего развития — "нулевой углеродный выброс" и понимает важность сохранения благоприятной экологической обстановки, поэтому видит свое развитие и в максимальной минимизации и устранении ущерба окружающей среде.

"Взаимодействие с индустриальными партнерами — одна из наших целевых задач, как оператора экосистемы инноваций Самарской области. Наше сотрудничество с группой компаний "Феррони" очень разноплановое — это и программы технопарка "Жигулевская долина", и наши общие трехсторонние проекты с Фондом Сколково. Взаимодействие идет по нарастающей и уже в ближайшем будущем наш технопарк пополнится еще одним важным для региона проектом", — прокомментировал руководитель оператора инновационной деятельности региона ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко.