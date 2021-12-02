Бункер Сталина ждет реставрация

УГООКН Самарской области издало приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца Бункера Сталина.

Согласно документу, со дня утверждения приказа собственнику дается 18 месяцев на проведение комплексного инженерного обследования объекта культуры федерального значения, два года — на разработку проектной документации по его реставрации и пять лет на реставрация бункера.

Доступ посетителей в Бункер Сталина должен осуществляться с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.