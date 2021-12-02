Тольяттинка отдала липовым инвесторам более 1,6 млн рублей

В Тольятти 50-летняя местная жительница, работающая экономистом в Центре новых технологий, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Неизвестный, обратился к ней через интернет, предложил заработать. Для этого нужно было вложить деньги в один из "удачных" инвестиционных проектов. В результате за неделю общения потерпевшая перевела на указанные "инвестором" счета более 1,6 млн рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Полицейские просят жителей области быть бдительными и остерегаться мошенников, которые предлагают поучаствовать в инвестиционных проектах.