В Самарском цирке в честь Дня инвалидов покажут программу "Доктор цирк"

В пятницу, 3 декабря, в Самарском цирке пройдет торжественное мероприятие "Доктор цирк", посвященное Международному Дню инвалидов. Выступят: Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Эрик Исрафилов, детский образцовый цирковой коллектив "Арлекино".
"Доктор-цирк" — проект, разработанный "Российской государственной цирковой компанией" для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В рамках него в 25 цирках России соберутся люди, кто в силу разных причин, в том числе физических особенностей, не могут позволить себе прийти в цир.
В Самарском цирке акцию посетят около 500 представителей обществ инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Большее количество из них — дети.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!