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В Самарском цирке в честь Дня инвалидов покажут программу "Доктор цирк"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 декабря, в Самарском цирке пройдет торжественное мероприятие "Доктор цирк", посвященное Международному Дню инвалидов. Выступят: Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Эрик Исрафилов, детский образцовый цирковой коллектив "Арлекино".


"Доктор-цирк" — проект, разработанный "Российской государственной цирковой компанией" для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В рамках него в 25 цирках России соберутся люди, кто в силу разных причин, в том числе физических особенностей, не могут позволить себе прийти в цир.
В Самарском цирке акцию посетят около 500 представителей обществ инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Большее количество из них — дети.

Гид потребителя

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