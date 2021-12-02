В Самарском цирке в честь Дня инвалидов покажут программу "Доктор цирк"

В пятницу, 3 декабря, в Самарском цирке пройдет торжественное мероприятие "Доктор цирк", посвященное Международному Дню инвалидов. Выступят: Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Эрик Исрафилов, детский образцовый цирковой коллектив "Арлекино".



"Доктор-цирк" — проект, разработанный "Российской государственной цирковой компанией" для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В рамках него в 25 цирках России соберутся люди, кто в силу разных причин, в том числе физических особенностей, не могут позволить себе прийти в цир.

В Самарском цирке акцию посетят около 500 представителей обществ инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Большее количество из них — дети.