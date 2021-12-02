В Самарской области автоинспекторы применяют новую систему фиксации нарушений ПДД

В Самаре, Тольятти и Сызрани автоинспекторы применяют новую систему фиксации нарушений ПДД - аппаратно-программный комплекс "Гарпун". Он позволяет идентифицировать транспортные средства по их государственному регистрационному знаку.
АПК "Гарпун" представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока, а также имеющую возможность совершать сверку с базой данных государственных номеров транспортных средств с последующей передачей результатов через периферийное оборудование.
Благодаря информационному банку данных и "машинному зрению", АПК "Гарпун" в режиме реального времени позволяет сотрудникам ГИБДД в потоке машин выявлять транспортные средства, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли, либо с подложными и видоизмененными регистрационными знаками, с иностранными регистрационными знаками, автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
С использованием данных комплексов только за одну неделю выявлено и задержано 58 автомашин, в том числе в Самаре - 36, в Тольятти - 16, в Сызрани - 6.
Так, инспекторы ГИБДД при помощи АПК "Гарпун" на ул. Ново-Садовой/Ерошевского обнаружили в потоке автомобиль "ВАЗ 21099". Они остановили машину и проверили документы у 30-летнего мужчины-водителя.
Результат проверки показал, что водитель не имеет права управлять транспортным средством, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. При дальнейшей проверке по информационным массивам ГИБДД сотрудники ДПС выяснили, что задержанный никогда не имел права на управление транспортными средствами и трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, за что ранее был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
В отношении правонарушителя были составлены административные материалы, а в ходе осмотра автомобиля установлено, что гражданин перевозил около 500 л автомобильной "незамерзайки" без сопровождающей документации. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, а легковой автомобиль - на спецстоянку.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!