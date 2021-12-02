В Самарской области автоинспекторы применяют новую систему фиксации нарушений ПДД

В Самаре, Тольятти и Сызрани автоинспекторы применяют новую систему фиксации нарушений ПДД - аппаратно-программный комплекс "Гарпун". Он позволяет идентифицировать транспортные средства по их государственному регистрационному знаку.

АПК "Гарпун" представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока, а также имеющую возможность совершать сверку с базой данных государственных номеров транспортных средств с последующей передачей результатов через периферийное оборудование.

Благодаря информационному банку данных и "машинному зрению", АПК "Гарпун" в режиме реального времени позволяет сотрудникам ГИБДД в потоке машин выявлять транспортные средства, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли, либо с подложными и видоизмененными регистрационными знаками, с иностранными регистрационными знаками, автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

С использованием данных комплексов только за одну неделю выявлено и задержано 58 автомашин, в том числе в Самаре - 36, в Тольятти - 16, в Сызрани - 6.

Так, инспекторы ГИБДД при помощи АПК "Гарпун" на ул. Ново-Садовой/Ерошевского обнаружили в потоке автомобиль "ВАЗ 21099". Они остановили машину и проверили документы у 30-летнего мужчины-водителя.

Результат проверки показал, что водитель не имеет права управлять транспортным средством, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. При дальнейшей проверке по информационным массивам ГИБДД сотрудники ДПС выяснили, что задержанный никогда не имел права на управление транспортными средствами и трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, за что ранее был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

В отношении правонарушителя были составлены административные материалы, а в ходе осмотра автомобиля установлено, что гражданин перевозил около 500 л автомобильной "незамерзайки" без сопровождающей документации. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, а легковой автомобиль - на спецстоянку.