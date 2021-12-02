Самарца обвиняют в грабеже и вовлечении в него подельника-подростка

В Самаре в суд отправили уголовное дело 24-летнего парня, обвиняемого в грабеже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2021 г. угрожал и обещал деньги незнакомому 15-летнему подростку, чтобы тот согласился поучаствовать в грабеже. При этом мужчина знал, что предполагаемый подельник несовершеннолетний.

Само нападение произошло возле здания на пр. Кирова. Старший из грабителей повалил потерпевшего на песок и ударил, а младший — выхватил из руки жертвы мобильник и скрылся. Ущерб составил более 15 тыс. рублей.