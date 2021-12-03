Участники "ЛюбиДелай 5.0" научились "гибким навыкам"

Учителя из 60 школ Самары стали участниками вебинара по формированию "гибких навыков" (от англ. soft skills) в рамках пятого сезона программы "ЛюбиДелай". Речь идет о развитии личностных качеств, которые включают в себя понимание своих сильных сторон, целеполагание, планирование своей деятельности, распределение времени и ресурсов для решения важных задач.

На мероприятии, прошедшем в уже привычном онлайн-формате, педагоги не просто обсудили нужность гибких навыков в самых разных ситуациях, но и получили от разработчиков методические материалы и практические рекомендации, в том числе инструменты для работы с подростками онлайн.

От осознанного выбора профессии к гораздо более широким навыкам адаптации в постоянно меняющемся мире — такова эволюция программы "ЛюбиДелай", которая реализуется компанией Smart Course при поддержке фонда Арконик и Центра развития образования г. о. Самара. В ситуации, когда мир быстро меняется, гибкие навыки просто жизненно необходимы и старшеклассникам, и самим педагогам. Поэтому в этом сезоне учебный план дополнили новые инструменты.

"Мир меняется и требует гибкости и от учителей, и от учеников: недавно школьники и учителя даже представить не могли, что уроки будут проходить дистанционно. Однако теперь это привычные реалии. Классные чаты в Viber, электронные дневники вместо обычных — это лишь некоторые примеры того, как меняется сфера образования. И такие изменения происходят в любой профессии. Сам список популярных специальностей сейчас выглядит совсем не так, как несколько лет назад. Soft skills помогают быстро сориентироваться среди этих перемен, поэтому именно с этих навыков начинаются занятия программы "ЛюбиДелай", — рассказывает Тимур Жаббаров, директор Smart Course.

Обновленная версия "ЛюбиДелай" специально разрабатывалась так, чтобы занятия можно было проводить и офлайн, и онлайн. Требования времени учтены и в содержании программы. Учителя-предметники, классные руководители и школьные психологи получают информацию о том, как работать с подростками на уже знакомых онлайн-платформах, на что обращать внимание, общаясь с ребятами удаленно.

"Считаю очень важным, что программа легко адаптируется к дистанционному формату. Это позволяет проводить занятия даже в период действия антивирусных мер. В итоге педагоги и школьные психологи получают реальные инструменты для действенной помощи ученикам, могут готовить их к переменам, которые готовит современный мир", — комментирует Апасова Светлана, заместитель директора по научно-методической и проектной деятельности, к. п. н. Центр развития образования г. о. Самара.

В этом учебном году бесплатная для учителей и школьников программа "ЛюбиДелай" охватывает более 3 500 старшеклассников Самары. Гибкие метапредметные навыки помогут ребятам не только сделать осознанный выбор профессии и подготовиться к требованиям будущих работодателей, но и более уверенно решать любые жизненные задачи в меняющемся мире.