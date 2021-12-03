Участники "ЛюбиДелай 5.0" научились "гибким навыкам"

Учителя из 60 школ Самары стали участниками вебинара по формированию "гибких навыков" (от англ. soft skills) в рамках пятого сезона программы "ЛюбиДелай". Речь идет о развитии личностных качеств, которые включают в себя понимание своих сильных сторон, целеполагание, планирование своей деятельности, распределение времени и ресурсов для решения важных задач.
На мероприятии, прошедшем в уже привычном онлайн-формате, педагоги не просто обсудили нужность гибких навыков в самых разных ситуациях, но и получили от разработчиков методические материалы и практические рекомендации, в том числе инструменты для работы с подростками онлайн.
От осознанного выбора профессии к гораздо более широким навыкам адаптации в постоянно меняющемся мире — такова эволюция программы "ЛюбиДелай", которая реализуется компанией Smart Course при поддержке фонда Арконик и Центра развития образования г. о. Самара. В ситуации, когда мир быстро меняется, гибкие навыки просто жизненно необходимы и старшеклассникам, и самим педагогам. Поэтому в этом сезоне учебный план дополнили новые инструменты.
"Мир меняется и требует гибкости и от учителей, и от учеников: недавно школьники и учителя даже представить не могли, что уроки будут проходить дистанционно. Однако теперь это привычные реалии. Классные чаты в Viber, электронные дневники вместо обычных — это лишь некоторые примеры того, как меняется сфера образования. И такие изменения происходят в любой профессии. Сам список популярных специальностей сейчас выглядит совсем не так, как несколько лет назад. Soft skills помогают быстро сориентироваться среди этих перемен, поэтому именно с этих навыков начинаются занятия программы "ЛюбиДелай", — рассказывает Тимур Жаббаров, директор Smart Course.
Обновленная версия "ЛюбиДелай" специально разрабатывалась так, чтобы занятия можно было проводить и офлайн, и онлайн. Требования времени учтены и в содержании программы. Учителя-предметники, классные руководители и школьные психологи получают информацию о том, как работать с подростками на уже знакомых онлайн-платформах, на что обращать внимание, общаясь с ребятами удаленно.
"Считаю очень важным, что программа легко адаптируется к дистанционному формату. Это позволяет проводить занятия даже в период действия антивирусных мер. В итоге педагоги и школьные психологи получают реальные инструменты для действенной помощи ученикам, могут готовить их к переменам, которые готовит современный мир", — комментирует Апасова Светлана, заместитель директора по научно-методической и проектной деятельности, к. п. н. Центр развития образования г. о. Самара.
В этом учебном году бесплатная для учителей и школьников программа "ЛюбиДелай" охватывает более 3 500 старшеклассников Самары. Гибкие метапредметные навыки помогут ребятам не только сделать осознанный выбор профессии и подготовиться к требованиям будущих работодателей, но и более уверенно решать любые жизненные задачи в меняющемся мире.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.