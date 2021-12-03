Тольяттинца задержали за кражу ящика пива

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в магазинной краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился сотрудник магазина, в котором неизвестный похитил ящик пива. Злоумышленник взял упаковку с 20 бутылками, стоявшую недалеко от входной двери, и скрылся. Работник магазина безуспешно попытался остановить вора.

Сотрудники уголовного розыска на записи камеры наблюдения узнали неоднократно судимого 26-летнего местного жителя и задержали его. Мужчина признал вину и пояснил, что был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").