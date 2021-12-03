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"Росгосстрах" в Самаре застраховал объект культурного наследия - "Кухмистерскую фон Вакано" Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам ВСК вошла в топ-3 крупнейших страховых компаний по качеству обслуживания контакт-центра "Росгосстрах" отмечает первые 100 лет Генеральный директор "Росгосстраха" награжден государственной наградой

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"Росгосстрах" в Самаре застраховал объект культурного наследия - "Кухмистерскую фон Вакано"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал компании "Росгосстрах" в Самарской области застраховал объект культурного наследия федерального значения - здание пивного бара фон Вакано.

Построенная еще в 1903 году кухмистерская - образец подлинной европейской архитектуры в стиле немецкого барокко. Авторами проекта, предположительно, были архитекторы и инженеры германской машиностроительной фирмы "Швальбе", заказчиком - владелец пивоваренного завода в Самаре Альфред фон Вакано.

Правда, пиво в кухмистерсткой разливали всего 15 лет - а потом в Самару пришла гражданская война. В разные годы советского периода в здании размещались военный склад, архив, машиносчетная станция, институт марксизма-ленинизма, выставочный зал Союза художников. Несколько десятилетий оно и вовсе стояло заброшенным. Лишь в 2006 году его приобрел новый собственник и и взял на себя обязательства по реставрации исторического здания и его интерьеров.

Проектные работы были завершены к 2008 году, но из-за приостановки финансирования объект пришлось законсервировать до 2015 года. Затем реставрационные работы возобновились. Перед реставраторами стояла очень непростая задача - по архивным материалам и чудом сохранившимся фотографиям воссоздать уникальную композицию кухмистерской. Например, люстры, которые раньше были украшением заведения, масштабировали по фотографиям, чтобы установить их реальные размеры, а плафоны отливались под заказ. В ходе реставрации была восстановлена и уникальная подвесная потолочная система, аналог которой трудно найти не только в Самаре, но и во всей России.

"В сентябре 2021 года "Кухмистерская фон Вакано" открыла свои двери для жителей и гостей Самары и может быстро стать одной из ярких достопримечательностей нашего региона, известного на всю страну своими пивоваренными традициями. Отрадно, что собственник этого здания ответственно подошел не только к реставрации уникального объекта культурного наследия, но и к обеспечению финансовой защиты своих рисков, выбрав для этого нашу компанию, - говорит директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Самарской области Александр Фролов. - Это налагает на нас ответственность не только перед нашим клиентом, но и перед всеми жителями Самары".

Согласно условиям договора, по полному пакету рисков застрахованы само историческое здание, его внутренняя и внешняя отделка, все инженерное оборудование, а также мебель, предметы интерьера, кухонное и звуковое оборудование.

В Самарской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 27 агентств, страховых отделов и агентских участков, а также Региональный центр регулирования убытков в Самаре и межрайонный центр в Тольятти. ПАО СК "Росгосстрах" - флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действует более чем 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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