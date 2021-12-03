"Эковоз" открыл 10-й сбор крышечек, помощь от которых пойдет детям с нарушением слуха

Организатор проекта "Крышки-Неваляшки", группа компаний "Эковоз", объявила о том, что юбилейными получателями помощи станут дети из детского сада № 189 "Спутник" г. Тольятти. В этом саду есть группы комбинированной и компенсирующей направленности для глухих и слабослышащих детей.

Необходимо собрать 121 000 рублей для приобретения индукционной портативной системы, программно-методического комплекса с видеобиоуправлением МОБИ и компьютера. Это поможет 19 детям восстановить свой слух.

Напомним, проект "Крышки-Неваляшки" проходит на всей территории Самарской области и имеет двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. С начала проекта, который стартовал в 2017 году, жители Самарской области собрали на переработку около 30 тонн пластиковых "неваляшек". Все они были переработаны на Тольяттинском комплексе по переработке отходов.

Поучаствовать в проекте просто — нужно только скручивать колпачки с ненужных емкостей и складывать их в 5-литровую пустую бутылку. После того как накопится полная емкость, крышки нужно принести в пункты приема ГК "Эковоз" или сдать в Экомобиль.

Помочь детям могут:

пластиковые крышечки с маркировкой 02, РЕ-НD, HDPE;

низкие и высокие рифленые от газированных напитков;

от воды 5 литров;

от напитка ИМУНЕЛИ;

от детских питьевых йогуртов.

"Эковоз" призывает присоединяться к акции и сдавать крышки в специальные пункты приема.