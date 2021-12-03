"Эковоз" открыл 10-й сбор крышечек, помощь от которых пойдет детям с нарушением слуха

Организатор проекта "Крышки-Неваляшки", группа компаний "Эковоз", объявила о том, что юбилейными получателями помощи станут дети из детского сада № 189 "Спутник" г. Тольятти. В этом саду есть группы комбинированной и компенсирующей направленности для глухих и слабослышащих детей.
Необходимо собрать 121 000 рублей для приобретения индукционной портативной системы, программно-методического комплекса с видеобиоуправлением МОБИ и компьютера. Это поможет 19 детям восстановить свой слух.
Напомним, проект "Крышки-Неваляшки" проходит на всей территории Самарской области и имеет двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. С начала проекта, который стартовал в 2017 году, жители Самарской области собрали на переработку около 30 тонн пластиковых "неваляшек". Все они были переработаны на Тольяттинском комплексе по переработке отходов.
Поучаствовать в проекте просто — нужно только скручивать колпачки с ненужных емкостей и складывать их в 5-литровую пустую бутылку. После того как накопится полная емкость, крышки нужно принести в пункты приема ГК "Эковоз" или сдать в Экомобиль.
Помочь детям могут:
- пластиковые крышечки с маркировкой 02, РЕ-НD, HDPE;
- низкие и высокие рифленые от газированных напитков;
- от воды 5 литров;
- от напитка ИМУНЕЛИ;
- от детских питьевых йогуртов.
"Эковоз" призывает присоединяться к акции и сдавать крышки в специальные пункты приема.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!