Пьяный живодер, изувечивший украденного пса на глазах у детей, пойдет под суд

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в издевательствах над животным. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, пьяный мужчина в присутствии двоих детей избил собаку по кличке Граф, которую ранее похитил на улице. После этого живодер попытался задушить пса, а затем выкинул в мусоропровод.

Полная формулировка статьи обвинения звучит так: "Жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов" (п. "б, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Садист полностью признал вину.