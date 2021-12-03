Сотрудника "Самаралеса" обвиняют в получении взятки

В Сызрани закончилось расследование уголовного дела руководителя Рачейского управления ГБУ Самарской области "Самаралес", обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2021 г. к обвиняемому обратился местный житель с намерением арендовать спецтехнику для перевозки лесоматериалов. В марте 2021 г. чиновник при подчиненном, который должен был стать посредником, встретился с мужчиной в своем кабинете и сказал, что готов предоставить грузовик за "вознаграждение". При этом обвиняемый знал, что не имеет права предоставлять транспорт без согласования с руководством ГБУ "Самаралес". В результате фигурант дела получил 38 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Подчиненного обвиняемого, выступавшего в качестве посредника, суд уже приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.